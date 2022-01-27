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TIM-TIM FABRICS
Ткани высшего качества для любых ваших идей
Уникальные ткани с эффектом велюра
Широкий ассортимент тканей в наличии
Быстрая сборка
и отправка заказов в течении 1-3 дней
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г. Нижний Новгород
+7 (902) 784-81-84
zakaztimtim@mail.ru
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